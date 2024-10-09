محافظ البحيرة: إنشاء مطب صناعي أمام مدارس قراقص للحفاظ على أرواح الطلاب

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وإدارة المرور بتركيب مطب صناعي على الشارع مباشرة أمام مجمع المدارس بقرية قراقص بعد شكوى الأهالي، للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب وضمان السلامة المرورية بالمنطقة.

وأكدت محافظ البحيرة، "أن سلامة أبنائنا الطلاب تعد أولوية قصوى، مشيرة إلى أن وضع المطب الصناعي أمام المدارس سيسهم بشكل كبير في إبطاء سرعة السيارات وتقليل مخاطر الحوادث، ما يعزز الأمان للمارة والطلاب على حد سواء".

يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة لمحافظة البحيرة للتصدي لمشكلة الحوادث المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات المرورية لضمان سلامة الجميع.