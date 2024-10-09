المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات إسرائيلية للتوغل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من جنوب لبنان، إنّ عناصر المقاومة في لبنان أحبطوا 3 محاولات للتوغل البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنّ المحاولة الأولى كانت في بلدة بليدة بالقطاع الشرقي في الجنوب اللبناني، إذ تقدمت قوة عسكرية نحو البلدة، لكن كانت هناك مناطق مفخخة تحتوي على قنابل جرى تفجيرها في القوة المتقدمة.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، أنّ هناك اشتباكات والتحامات مباشرة بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية وعناصر حزب الله في الجنوب اللبناني، مما أجبر القوة الإسرائيلية على العودة مرة أخرى إلى المنطقة الحدودية أو القواعد العسكرية المتاخمة في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أنّها مستعمرات «مسكاف عام» و«كفر جلعادي» و«المطلة»، إذ إنّ الاحتلال حول هذه المستعمرات إلى مركز للعملية البرية.

وتابع: «كانت هناك محاولة جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم في محور اللبوني في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، حيث تقدمت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم نحو هذه المنطقة بعد إحباط محاولة بالأمس».