إلهام شاهين: سعدت بحضور الاحتفال بمرور 36 سنة على تأسيس دار الأوبرا

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بحضور احتفالية مرور 36 سنة على تأسيس دار الأوبرا المصرية، بحضور السيد أحمد هنو وزير الثقافة وسط كوكبة من نجوم الفن والثقافة.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها من الحفل تشارك به جمهورها.

منشور الفنانة إلهام شاهين

وعلقت على الصورة "سعدت جدا بحضور حفل دار الأوبرا المصريه بمناسبة مرور 36 عام على إنشائها .. بحضور معالى وزير الثقافه د. أحمد هنو .. و رئيسة دار الأوبرا د. لمياء زايد .. شكرا د. لمياء على هذا الحفل المبهر".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين منشورها "أعتز جدا بدار الأوبرا المصريه التى قضيت فيها أجمل أيامى عندما عرضت مسرحية كاليجولا على خشبة هذا المسرح الرائع .. مع النجم نور الشريف الله يرحمه .. و من إخراج سعد أردش .. و كانت أول إنتاج لأكاديمية الفنون بإشراف د. فوزى فهمى رئيس الأكاديمية فى هذا الوقت .. و تحت رعاية معالى الوزير الفنان فاروق حسنى .. تذكرت كل هؤلاء العمالقة فى الفكر و الثقافة و الفن .. و أجمل أيامى و ذكرياتى الحلوة فى هذه المسرحية التى تشرفت بعرضها فى هذا الصرح العظيم"

واختتمت الفنانة إلهام شاهين"دار الأوبرا المصريهة..كل سنة و كل الفنانين و كل العاملين بالأوبرا و قياداتها على مر الزمن طيبين .. و دايما يمتعونا بالفن الراقى الجميل".

يشار أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد وجهت الشكر إلي سلطنة عمان وإدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح بعد تكريمها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في رسالتها عقب التكريم "شكرا جزيلا لكل القائمين على المهرجان، و أخص بالشكر سعادة محافظ ظفار مروان بن تركى آل سعيد، و رئيس بلدية ظفار دكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس اللجنه التنفيذيه للمهرجان".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين "سعدت و تشرفت بهذا التكريم، تحياتى واحترامي لكل أهل سلطنة عمان شعبا و قيادة، و تمنياتى لكم بكل التوفيق".