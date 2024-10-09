فتح باب التقدم لجائزة المبدع الصغير حتى 31 ديسمبر المقبل

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر الجارٍ وحتى 31 ديسمبر 2024.

وتتضمن مجالات المشاركة في الجائزة (القصة القصيرة – الشعر – التأليف المسرحي – الرسم – العزف على آلة الكمان او البيانو – الغناء - تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الإبتكارات العلمية) وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى جميع الموهوبين من النشء والشباب بمحافظة الشرقية، للمشاركة في النسخة الخامسة من المسابقة، مشيرًا إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تُمثل حدثًا ثقافيًا متميزًا، وتعد تشجيعًا للمبدعين الصغار على مواصلة الإبداع والإبتكار، وتنمية الوعي الثقافي، وغرس حب الثقافة والكتابة والفنون والإبتكار لدى الأطفال والشباب.

وتضمنت شروط التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثاني.

- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.

وتُستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفى شروط الجائزة، ويتم التحكيم في مسابقة المبدع الصغير يتم على مرحلتين، مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين من خارج مصر وتكون المقابلة (أونلاين).

وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها، وفي حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا، وتعد عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الإطلاع عليها.

ويمكن التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة والإستعلام والاستفسار عن الجائزة من خلال الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو من خلال الرابط التالي: https://www.ckp.eg/، أو من خلال الهاتف – واتساب (01559919944).