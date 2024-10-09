متبقيات المبيدات: تحليل 25 ألف عينة من السلع الغذائية خلال شهر

كشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إن إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال شهر سبتمبر الماضي، وانتهى من تحليلها وإصدار الشهادات الخاصة بها، بلغت حوالي 25 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء.

وأكدت عبداللاه، أن ذلك يأتي في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين، لافتة الى استكمال المعمل خطط التطوير والتحديث وتقديم الخدمات المعنى بها المعمل، فضلا عن رفع الكفاءة، وتنمية قدرات ومهارات العاملين به، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

واضافت مدير المعمل، أن عدد العينات التي استلمها المعمل خلال شهر سبتمبر للصادرات من السلع الغذائية تخطت 5500 عينة، كما بلغت العينات للواردات من السلع الغذائية حوالي 8500 عينة تقريبا، في حين قام المعمل بتحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت 9500 عينة تقريبا، ثم تحليل عينات من الأسواق بالمحافظات في حدود 1500 عينة.

واستعرضت عبداللاه ، أبرز أنشطة المعمل فيما يتعلق بتقديم الدعم للعاملين بالقطاع الزراعي، وقطاع الصناعات الغذائية في مصر، لافتة الى أنه تم خلال سبتمبر الماضي، دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بأقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل أجهزة حديثة من نوعها بالمقر الرئيسي للمعمل بالدقي، وفرع المعمل بالإسماعيلية.

وأضافت أنه في إطار الدور العلمي والمجتمعي للمعمل، تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ومشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت عنوان: "المواد والأدوات الملامسة للأغذية بين المطلوب والممكن" بغرض مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، ودور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في تطبيق متطلبات اللائحة من خلال توفير الاختبارات المطلوبة لمصنعي هذه الأدوات ومستخدميها من شركات التصنيع الغذائي أو مصدري الخضر والفاكهة، وذلك بحضور أكثر من 80 ممثل عن شركات تصنيع المواد والأدوات الملامسة للغذاء وتصنيع المواد الغذائية.

وأوضحت أن المعمل تم تكريمه خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية "إنجاز"، والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعض الوزراء السابقين والشخصيات الهامة ورجال الأعمال من المنتجين والمصدرين حيث تم تكريمه كأحد أهم شركاء النجاح في دعم وزيادة الصادرات المصنعة غذائياً من خلال ما يقدمه من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من المنتجين والمصدرين، لافتة إلى أن المعمل قد شارك أيضا في الحلقة النقاشية الثانية بالمؤتمر تحت عنوان "تمكين الصادرات من خلال تعزيز الصناعة" كمتحدث رئيسي في الجلسة.

وقالت عبداللاه، إن المعمل شارك أيضا في حفل توقيع البرنامج الذي تم تنفيذه من كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، للتعاقد مع كبار منتجي محصول الفراولة بالمحافظات المختلفة، وتم إلقاء الضوء على دور المعمل بإعتباره شريكاً أساسيا في توفير احتياجات الشركة من اختبارات سلامة الغذاء والتدريب والاستشارات الفنية، لافتة إلى مشاركة المعمل في المؤتمر المصري الدولي الثالث لنخيل البلح والذي تم تنظيمه بمدينة الغردقة وتم المشاركة في إدارة جلسة تحت عنوان: "تعظيم القيمة المضافة لنخيل البلح" والتي تضمنت أربع محاضرات ثم شارك في الجلسة الحوارية تحت عنوان "الآفات، المبيدات، الأثر المتبقي"، كذلك شارك المعمل في معرض صحارى الدولي، حيث زار جناج المعمل أكثر من 600 زائر من رواد المعرض وتم إطلاعهم على أحدث الخدمات التي يقدمها المعمل في مجال اختبارات سلامة الغذاء والبرامج التدريبية التي يقدمها في هذا الشأن.

واضافت مدير المعمل، أن هناك أيضا عددا من الأنشطة على المستوى الدولي، قد نفذها المعمل، من بينها: عقد اجتماع فيديو كونفراس مع الجانب الصينى للإطلاع على الإجراءات المتبعة بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية لفتح الأسواق الصينية أمام صادرات مصر الزراعية من محصول المانجو؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، كذلك المشاركة بالحضور فى ويبينار بعنوان "لجنة الدستور الغذائي المعنية بإصدار الشهادات والتفتيش على الواردات والصادرات الغذائية" المنظ بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى المشاركة بالحضور فى ورشة عمل لمناقشة "التوافق حول مسودة تقييم النظام الوطنى للرقابة على الأغذية فى مصر" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (FAO) والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتابعت عبداللاه، أن المعمل قد شارك أيضا افتراضياً في المنتدى النسائي الأوروأسيوي الرابع والذي تم تنظيمه بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كذلك تم المشاركة بالحضور أونلاين فى الدورة السابعة والعشرين للجنة الدستور الغذائى المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية وأنظمة إصدار الشهادات والتى عقدت فى مدينة كيرنز- أستراليا.