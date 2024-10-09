محافظ الشرقية ينعي وفاة 7 مواطنين من قرية كفور نجم إثر حادث بالطريق الإقليمي

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وفاة سبعة مواطنين من قرية كفور نجم إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة نقل ثقيل بالطريق الإقليمي اتجاه بنها ناحية غيته.

أعرب محافظ الشرقية عن حزنه الشديد لهذا الحادث الأليم والذي راح ضحيته (مواطن و٦ مواطنات)، وإصابة ثلاثة آخرين من أبناء قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، داعيًا المولى أن يتغمد المتوفين بعظيم رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليماته بسرعة إستخراج تصاريح وإنهاء إجراءات الدفن للموتى.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوجيه كافة سُبل الرعاية الصحية للمصابين واتخاذ ما يلزم من إجراءات علاجية داخل مستشفيات الحجز لحين تماثلهم للشفاء.