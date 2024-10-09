رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عددًا من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية الفضائية، من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن هناك أهدافا استراتيجية للدولة المصرية في مجال توطين تكنولوجيا الفضاء، التي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، لافتا إلى الجهود المصرية الرامية إلى توظيف البيانات الفضائية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

كما استعرض الدكتور شريف صدقي الإمكانات الفريدة التي تمتلكها الوكالة، بما في ذلك المعامل الحديثة والمتطورة، متطرقا إلى أبرز الشراكات الدولية التي تعزز جهود الوكالة في تحقيق أهدافها، وسعي الوكالة إلى تأمين شراكات استراتيجية، وتشكيل مبادرات مستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن استمرار مصر في لعب دور قيادي في المجتمع الفضائي العالمي.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور شريف صدقي مستجدات الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، وكذا الموقف الراهن لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، فضلا عن تفعيل عدد من الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها مع عدد من المؤسسات والجهات المختصة في هذا المجال.

وتطرق الدكتور شريف صدقي إلى الحديث عن مشاركته في مؤتمر الفضاء الذي نظمه الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر الماضي بمقر وكالة الفضاء الأوروبية بروما، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا في مجال الفضاء، وأنه تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين لدعم التنمية المستدامة في مجالات حيوية مثل: الاتصالات الرقمية، والطاقة، والنقل، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.

وخلال اللقاء أيضا، تحدث الرئيس التنفيذي للوكالة عن دور وكالة الفضاء المصرية كفاعل رئيسي في مجال استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها أطلقت بنجاح قمرين صناعيين هما: "مصر سات / ٢"، و"نيكس سات / ١ "، كما قادت الوكالة العديد من المشروعات الطموحة، إلى جانب الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والأقمار التعليمية، فضلا عن تفعيل بروتوكول تعاون بين الوكالة والهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتطرق اللقاء كذلك لخطة تسويق مرئيات الأقمار الصناعية، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات الموقف التنفيذي لتصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيرًا للعملة الأجنبية.