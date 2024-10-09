رفع 59 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 01:16 م

قامت وحدة التدخل السريع بالشرقية برفع 59.080 طن قمامة ومخلفات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين من مراكز أبوكبير والزقازيق ومشتول السوق والحسينية وبلبيس وفاقوس ومنيا القمح ومدينة صان الحجر وحى أول الزقازيق بواقع 2954 نقلة، بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحى بالخطارة .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى هذا الصدد أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 59.080 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 2954 نقلة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

كما شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.