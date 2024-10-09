الشهابي يبحث استعدادات إطلاق مهرجان "دمياط حاجة تانية"

ناقش الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، آليات تحقيق التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها بمهرجان دمياط 2024.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشاذلي، مدير عام هيئة الاستثمار وأحمد حازم، وشيماء الإمام، ممثلي مكتب دمياط، وبحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وعدد من ممثلي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة..

وفي مستهل اللقاء استعرض المحافظ محاور مهرجان دمياط 2024 الذى يحمل شعار "دمياط حاجة تانية"، والمقرر إطلاقه في الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر 2024 ، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على المناطق المتميزة، والأنشطة والصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط، لافتًا إلى أنه سيتضمن فاعليات وأنشطة مختلفة على مختلف المستويات.

وأوضح المحافظ، أن من بين تلك الفاعليات التي ستتم على هامش المهرجان، إقامة معرض للتسويق العقاري بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، والذي سيتم خلاله تعزيز المقومات والفرص الاستثمارية للمحافظة والترويج لها، لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وعلى هذا الصعيد استعرض محافظ دمياط أبرز تلك الفرص والمنشآت السياحية والتجارية، كما تمت مناقشة محاور كل فرصة لطرحها بالمعرض، لتحقيق خطة المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من تلك المقومات وجذب المستثمرين ووضع تلك الفرص على الخريطة الاستثمارية، وفقًا للضوابط الخاصة بكل فرصة وإعادة صياغتها في إطار مناسب بما يؤهلها إلى استثمارها بشكل جيد.