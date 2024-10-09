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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع تدفقات صناديق الذهب خلال شهر سبتمبر بمقدار صافي 18.4 طن

مجلس الذهب العالمي
مجلس الذهب العالمي
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أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للشهر الخامس على التوالي، فقد ارتفعت التدفقات خلال شهر سبتمبر بمقدار صافي 18.4 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في أمريكا الشمالية أعلى مساهمة بمقدار 16.2 طن ذهب.

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال تداولات الأمس، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وتقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية بشكل حاد. 
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 2615 دولارا للأونصة، بينما قد تراجع سعر الذهب يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع عند 2604 دولارات للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.  

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