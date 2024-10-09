منح جوائز مالية لأوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية بالفيوم

نظمت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النسخة السنوية الثالثة من إحتفالية جائزة دكتور مهندس محمد سعداوي للتفوق والتي تعد ثمرة بروتوكول تعاون وقعته المؤسسة وأوقف بمقتضاه دكتور مهندس محمد سعداوي مبلغ مالي عبارة عن مليون جنيه يتم توزيع ريعه سنويا في شكل جوائز تقدم لأوائل الشهادات الاعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية بمحافظة الفيوموذلك في نهاية كل عام دراسي تكريما لتفوقهم وتحفيزا لهم على الاستمرار في النبوغ والتفوق.

تأتي الاحتفالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تضمنت احتفالية النسخة الثالثة من الجائزة منح اوائل الشهادات الاعدادية والثانوية على مستوى محافظة الفيوم للعام الدراسى 2023-2024 جوائز مالية بواقع ثماني جوائز لثمانى طلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى الشهادة الاعدادية وثمانى طلاب الحاصلين على المراكز الاولى فى الثانوية العامة.

أقيمت الاحتفالية بديوان عام محافظة الفيوم وحضرها احمد شاكر سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم نائبا عن المحافظ والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي للمؤسسة للتنمية ودكتور مهندس محمد سعداوي الاستاذ المتفرغ بمعهد التبين للدراسات المعدنية إطلاق والدكتورة اماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والطلاب المكرمين واولياء امورهم.

في كلمته بالاحتفالية التي ألقاها نيابة عنه السكرتير العام المساعد اشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بفكرة جائزة دكتور مهندس محمد سعداوي للتفوق لدعم وتحفيز أوائل الشهادات العامة على الاستمرار في النبوغ والتفوق مثمنا جهود المؤسسة في مجال دعم المنظومة التعليمية في انحاء المحافظة.

وأشاد بجهود المؤسسة في تنفيذ العديد والعديد من الانشطة الخيرية غير التقليدية وذات الجودة في انحاء الفيوم منها اطلاق مبادرة لمصر نبنى اجيال لدعم صحة طلاب المدارس فى قرى المحافظة الاشد احتياجا وإعادة اعمار القرى الاشد احتياج وإنشاء مركز استدامة لخلق فرص عمل للسيدات المعيلات وتنظيم القوافل الطبية بشكل متتابع والتي جابت معظم قرى المحافظة بما تقدمه من منظومة خدمات طبية متكاملة في مجال العيون.

من جانبه اوضح الدكتور مهندس محمد سعداوي الأستاذ المتفرغ بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزير التجارة والصناعة أن الجائزة الهدف منها تحفيز أبناءنا على النبوغ والتفوق وان الطموح والتنافس والتفوق هما اهم أدوات صناعة الإنسان الناجح النافع لبلده ولنفسه وان تحفيز ابناءنا على الطموح والتنافس والتفوق دور لابد ان يقوم به كل مؤمن بأهمية العلم اليوم وان ذلك كله هو ما نرجوه من أبناءنا المكرمين وما نسعى إليه من خلال منح الجائزة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي للمؤسسة أن جائزة دكتور مهندس محمد سعداوي للتفوق يقوم على تنفيذها قطاع التعليم بالمؤسسة ضمن استراتيجية عمل استراتيجية عمل تستهدف دعم اوائل الشهادات العامة في كافة انحاء مصر للحفاظ على نبوغهم الدراسي.

وأشار عبد الجليل ان اطلاق النسخة الثالثة من جائزة محمد سعداوي للتفوق تاتى فى اطار جهود دعم المؤسسة لمنظومة التعليم المتواصلة حيث سبق للمؤسسة ان اطلقت مبادرة تدريب 100 ألف خريج على احتياجات سوق العمل بالتعاون مع اي بي ام العالمية.

كما أطلقت مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب النابغين اوائل الشهادات العامة من غير القادرين على مستوى الجمهورية وان مبادرة تكافؤ من قطاع التعليم بصناع الخير تقدم دعمها لمن تتحقق فيهم عدة اشتراطات اهمها ان يكون من العشر الاوائل على مستوي محافظته في الشهادة الدراسية التي يجتازها وان يكون من اسرة غير قادرة وان يحافظ طوال سنوات حصوله على المنحة الدراسية على تفوقه الدراسي.

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