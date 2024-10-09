الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع والأوقية تسجل 2615 دولارًا

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الأربعاء، للجلسة السادسة على التوالي، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال تداولات الأمس، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وتقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية بشكل حاد.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولارات للأونصة ويتداول حاليًا عند المستوى 2615 دولارا للأونصة، بينما قد تراجع سعر الذهب يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع عند 2604 دولارات للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

استمر انخفاض الذهب التدريجي حتى تمكن السعر من كسر مستوى الدعم 2630 دولارا للأونصة ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى، وهو الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الانخفاض اليوم ويتداول بالقرب من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.

استقر الدولار الأمريكي في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على سعر السلع والذهب على وجه الخصوص ليدفعه إلى التراجع بعد أن ظل متماسك بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية لفترة طويلة من الوقت.

والتراجع الحالي في أسعار الذهب كانت تتوقعه وتنتظره الأسواق منذ فترة، لأن السعر في حاجة إلى تصحيح سلبي بعد سلسلة الارتفاعات وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2685 دولارا للأونصة، ولكن من غير المتوقع أن يتراجع الذهب بشكل حاد نظراً لوجود العديد من العوامل التي تدعم ارتفاع السعر وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية العالمية وعدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية.

وقد يحصل الذهب على دفعة إيجابية جديدة خلال هذا الأسبوع في حال صدور بيانات التضخم الأمريكية بأقل من التوقعات، ولكن قد لا يكفي هذا لعودة الذهب إلى ارتفاع كبير لتسجيل مستوى تاريخي جديد، حيث يتطلب هذا الأمر أداء ضعيفة مستمر من البيانات الاقتصادية الأمريكية.



ولم تعد الأسواق تتوقع خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، حيث ترى الآن فرصة بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إن ضعف اتجاهات التضخم يجعل من المرجح أن يتمكن البنك الفيدرالي الأمريكي من تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

ويزدهر الذهب بشكل عام في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة حيث يقلل هذا من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه، ولكن تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة يدفع أسعار الذهب إلى التراجع بهدف تعديل تسعيره وفقًا لتوقعات الأسواق.