إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة .

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد بالقرب من قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.