ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصيب 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة .

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد بالقرب من قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا  وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الطريق الزراعي النيابة العامة انقلاب سيارة ربع نقل نيابة العامة