إيران: إسرائيل تسعي لـ"التلاعب" بالانتخابات الأمريكية بإغراق الشرق الأوسط في صراع

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بـ"السعي لإغراق الشرق الأوسط في صراع مسلح للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية"، فيما رأت أن أجهزة الأمن الأمريكية "تتهم إيران (زورا) بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي، إن استعجال الأنظمة المحتلة في جر المنطقة بأكملها إلى حرب متوسعة يهدف في المقام الأول إلى التلاعب بالانتخابات الأمريكية المقبلة، على حد قولها.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إسرائيل تحاول إغراق الشرق الأوسط في صراع مسلح كبير للتأثير على الحملة الرئاسية الأمريكية.

وكتب بقائي، على صفحته عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، يقول إن تسرع النظام المحتل في جر المنطقة بأكملها إلى حرب متوسعة باستمرار يهدف في المقام الأول إلى التلاعب بالانتخابات الأمريكية المقبلة، كما تتهم أجهزة الأمن الأمريكية إيران «زورا» بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

في سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتجدد صفارات الإنذار داخل مركز قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان «يونيفيل» في الناقورة بمرحلة رقم (3)، أي الخطر الشديد.

وأسفرت غارة شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة طير دبا الجنوبية عن إصابة ستة أشخاص، حيث استهدفت جرافتين كانتا تردمان إحدى الحفر جراء القصف الإسرائيلي، كما تم استهداف مبنى في بلدة الحلانية المحاذية لسهل بلدة سرعين التحتا.

