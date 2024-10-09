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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين أسعار السلع الرئيسية والمعادن بالبورصات العالمية

البورصات العالمية
البورصات العالمية
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تباينت أسعار السلع الرئيسية والمعادن في البورصات العالمية، مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم /الاثنين/، وسط استمرار متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي.

 وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى ارتفاع أسعار النفط والفضة والقمح، بينما تراجعت أسعار الذهب والنحاس والحديد، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:


السلعة         السعر         التغيير
خام برنت   77.82           0.45 %
نايمكس      74.14          0.83 %
الغاز الطبيعي  2.70        (0.37 %)
الذهب       2،614.75    (0.26 %)
الفضة          30.79      0.62 %
النحاس        4.45         (0.15 %)
خام الحديد    106.30     (5.73 %)
ألومنيوم    2،548.00     (3.48 %)
الرصاص   2،080.00    (1.00 %)
الزنك      3،058.00     (0.60 %)
الحديد الصلب 781.00    (2.42 %)
القمح        600.25       0.94 %
الذرة        422.25      0.38 %
قهوة      248.20       1.43 %

 

البورصات العالمية الاقتصاد العالمي النفط الفضة