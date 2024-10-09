الزراعة: حصاد 70 % من المساحات المنزرعة بالأرز والدقهلية بالمركز الأول

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى السابع من أكتوبر الجاري.

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 7 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 69%، في 6 محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأشار عزوز إلى أن إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، بلغ حتى تاريخه حوالي 970 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 415 ألف طن، وما تم تشوينه 477 ألف طن، لافتًا الى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في انجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، وذلك بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1500 ندوة ارشادية بالمحافظات الستة.

وقال، إنه تم إنتاج أكثر من 6300 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين، مؤكدًا على استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.