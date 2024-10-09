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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أستعدادًا للسوبر المصرى.. تقسيمة فنية على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.ً
وحرص الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية خلال التقسيمة، وقام جوميز ومعاونوه بتوجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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