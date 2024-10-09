أتوبيس الفن يقدم جولات متنوعة للأطفال ضمن احتفالات الثقافة بذكرى نصر أكتوبر

نظم أتوبيس الفن الجميل عددًا من الزيارات الميدانية للأطفال بمتاحف القاهرة والجيزة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر، وأجندة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بزيارة إلى متحف "راتب صديق" بالمنيب، تعرف خلالها الأطفال على تاريخ المتحف الذي تم الانتهاء منه عام 2014، ويضم 146 عملًا فنيًا من أعمال الفنان التشكيلي، بجانب أعمال زوجته الفنانة التشكيلية عايدة شحاتة.

كما تفقد الأطفال قاعات المتحف الذي أهداه "صديق" إلى وزارة الثقافة، ومنها المكتبة، المسرح مكشوف، مركز تنمية مواهب الأطفال وقاعة الورش الفنية والحرفية، التي شهد خلالها الأطفال ورشة لتعليم التشكيل بالخزف.

وتواصلت الفعاليات بزيارة إلى متحف ومركز طه حسين الثقافي، للتعرف على شخصية "قاهر الظلام" الذي يعد علامة بارزة في تاريخ الأدب، تلاها ورشة فنية تدريب غادة عبد النبي.

واختتم اليوم بورشة حكي عن "الدكتور محمود يوسف سعادة" تحدثت خلالها يمنى حسين، عن دوره في حرب أكتوبر، وقيامه باستخلاص 45 طنًا من الوقود الخاص بصواريخ الدفاع من الوقود المنتهي الصلاحية، أعقبها ورشة تصميم لوحات معبرة عن نصر أكتوبر تدريب سارة علي، وذلك خلال الجولة التفقدية بمتحف الشرطة.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي استمرارًا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال شهر أكتوبر الجارٍ.

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