استعدادًا للسوبر المصري.. مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين في مران اليوم

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوا مجلس الإدارة، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.

يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي، وحرص رئيس النادي وعضوي المجلس على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.