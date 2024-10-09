مدير معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل تريد تغيير خريطة الشرق الأوسط

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن إسرائيل تريد تغيير خريطة الشرق الأوسط بالقضاء على حزب الله، مشيرا إلى أن الصورة الحالية مستمرة منذ السابع من أكتوبر بالتهجير والقصف الشديد على المخيمات من أجل الضغط على الفلسطينيين بالنزوح من الشمال للجنوب.

وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط كل المناشدات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، وهو مستمر لمدة عام كامل ولا يوجد رادع لإسرائيل وهي مستمرة من أجل تحقيق أهدافها وهي الآن لم تستطع تحقيق أي هدف.

وتابع مدير معهد فلسطين للأمن القومي: أنهم يرون أن اغتيال هنية وحسن نصر الله هو نصر، أما بالنسبة للرهائن وتدمير البنية التحتية لحماس وحزب الله فلم يحدث أي شيء.