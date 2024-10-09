ضبط 31 وصلة مياه مخالفة في دمياط الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالإهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإستيداء حقوق الدولة فى كافة القطاعات.

وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأن لجنة الخلسة بالجهاز، بالتعاون مع إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة مكبرة للوصول إلى نسبة 100% عدادات بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمجاورة ( 34 )بنطاق الحى السادس بمدينةدمياط الجديدة

أضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن فصل عدد (31) وصلة خلسة، وضبط عدد (17) موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

أشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز على إستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة "،وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.