رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية والذي نظمته كليه التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور أشرف موسى عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من طلاب الكلية

في بداية الاحتفال قام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بتحية العلم وتفقد المعرض الفني والذي يضم العديد من اللوحات الفنية المتنوعة من إعداد طلاب كلية التربية الرياضية.

وفي كلمته رحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالطلاب الجدد والقدامى متمنياً لهم عاما دراسيا موفقاً، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة مناسبة من أجل عمليه تعليمية متميزة، كما نصح الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحسنة والتمسك بالقيم والمبادئ والحفاظ على العادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي والبعد عن الشائعات وايضا المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والتى تساهم في تكوين شخصية الطالب الجامعى.

وأكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة مؤكدا أهمية دور الرياضة في حياة الطلاب.

وتوجه الدكتور اشرف موسى عميد الكلية بالشكر الى اداره الجامعة على تقديمها كافه اوجه الدعم للكلية وقدم التهنئة للطلاب الجدد على بدء مرحله جامعية جديدة، مؤكدا حرص إدارة الكلية على تذليل كافه العقبات التي تواجه الطلاب من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية.