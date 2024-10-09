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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة.. استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي خلال تشخيص أورام القولون بالفيوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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عقد قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمى بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور سامح رمضان، رئيس القسم تدريبًا وورشة عمل لـ 50 من أطباء مناظير الجهاز الهضمي بمحافظات الفيوم والمنيا وبني سويف حول طرق تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام القولون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان، نقيب الأطباء والدكتور أحمد سعد، مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم السابق، والدكتور ياسر فوزي، مدير فرع التأمين الصحي الجديد، والدكتور صلاح أبو طالب، رئيس مجلس أمناء مركز أورام الفيوم، والدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي لمركز الأورام والدكتورة أسماء شريف، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وألقى الدكتور عمرو الفولي، أستاذ المناظير بكلية الطب جامعة حلوان محاضرات حول الخطوات والإجراءات التي تتم بالمبادرة الرئاسية منذ اكتشاف الحالة وحتى اجراء المنظار لإزالة الورم ومحاضرة أخرى عن كيفية التشخيص الدقيق وإحدى آليات وأساليب العلاج بالمناظير.

وأوضح رئيس قسم المناظير، أنه لأول مرة في الفيوم تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي خلال تشخيص أورام القولون، مشيرًا إلى أنه تم اليوم إجراء 6 عمليات منظار على نفقة الدولة تم اكتشافهم عن طريق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

وتمت ورشة العمل بقاعة وقسم مناظير المستشفى العام برعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت إشراف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة -القولون ـ عنق الرحم ـ البروستاتا) ونظرًا للدور الفعال الذى تقوم به المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وحرصًا من الوزارة على تحسين ٱداء المبادرات.

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لأول مره في الفيوم إستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي فى تشخيص أورام القولون تقنية الذكاء الاصطناعي صحة الفيوم مستشفى الفيوم العام قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمى بمستشفى الفيوم العام