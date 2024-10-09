حملات مكثفة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات العامة المؤداه للمواطنين والتي تتضمن مراقبة الأسواق والمخابز ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

من جانبها كثفت الأجهزة التنفيذية متمثلة في رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمراكز ومدن ( الزقازيق - حيي أول وثان الزقازيق - منيا القمح - كفر صقر - أولاد صقر - ههيا - فاقوس - أبو حماد - بلبيس – الحسينية - صان الحجر - الإبراهيمية - أبو كبير - منشأة ابو عمر - القرين - ديرب نجم - مشتول السوق - القنايات) حملاتهم اليومية على المخابز والأسواق والمحال التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار وجودة المعروضات من السلع الغذائية ، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة والتجميل وري الأشجار وازاله الحفر وتسوية الشوارع ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لإضفاء اللمسة الحضارية للمحافظة.