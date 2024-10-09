محافظ القليوبية يناقش أعمال المرحلة الثالثة للمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية الصفا والشروق

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعاً مع النقيب محمد جمال يوسف بإدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية، لمناقشة مخرجات المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية الصفا والشروق بالخانكة.

جاء ذلك بحضور المهندس نجيب أحمد نجيب، والمهندس ماهر أحمد مصطفى من فريق الدعم الفني والربط الشبكي بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني وعادل السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، وذلك

أوضح محافظ القليوبية أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والإشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين وسرعة اتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتية لإدارة المساحة العسكرية حيث جرى تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة مع عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة والتي تتيح استعراض كافة البيانات الخاصة بالمصانع والاستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية، وشرح آلية إضافة البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط إدارة الاستثمار بالمحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونياً واستخدام المنظومة الخاصة بالبنية المعلوماتية المكانية.

وعرض ممثل إدارة المساحة العسكرية على المحافظ أسلوب العمل على منظومة المناطق الصناعية من خلال قاعدة بيانات موحدة قياسية يتم من خلالها الاستعلام عن أي مصنع أو منشأة وكذا أية بيانات تم استحداثها مما يؤدى إلى سهولة اتخاذ القرار، كما يعطى تطبيق المناطق الصناعية بالخريطة التفاعلية مؤشرات الأداء داخل المناطق الصناعية، مشيدا بمجهودات فريق العمل بالمحافظة ودورها الريادي.

وجه المحافظ بسرعة تشغيل المنظومة ورفع كافة البيانات بشكل دوري لضمان استدامة واستمرارية المنظومة، مؤكداً أنه سيقوم بنفسه باستخدام حساب خاص به لإستعراض المنظومة بشكل يومي ومباشر على أن يقوم فريق إدارة المساحة العسكرية بإنشاء حسابات وتجهيز بنية العمل الإلكترونية على الأجهزة المختلفة بإدارتي الاستثمار ومركز المعلومات بالديوان العام.

كما وضح المهندس نجيب أحمد نجيب بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية أنه يمكن إنشاء التطبيقات المختلفة التى تناسب طبيعة عمل المحافظة والتى تقدم مؤشرات أداء بشكل تفاعلي للبيانات على خريطة رقمية>

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.