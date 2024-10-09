بحضور وزير الشباب.. الإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للبياثل والترياثل ببورسعيد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل "بطولة العالم للبياثل والترياثل وليزر-رن" للأصحاء والبارالمبيين، والتي تقام في الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة مصر بطولة العالم والتي تجمع بين العديد من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في واحدة من أبرز البطولات الدولية، وهي "بطولة العالم للبياثل والترياثل وليزر-رن" للأصحاء والبارالمبيين، مؤكدًا على أن استضافة البطولة في مدينة بورسعيد الباسلة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تمثل شهادة قوية على قدرة مصر على احتضان الفعاليات الكبرى، وإبراز مكانتها الكبرى على الساحة الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة البطولة بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تمثل لنا جميعًا ذكرى خالدة للتضحية والوحدة والعمل المشترك، حيث شهدت تلك الأيام تلاحم الجيش والشعب لبناء مستقبل أفضل لمصر، نجد في الرياضة اليوم أداة تجمع العالم، تعزز التعاون بين الأمم، وتبرز قوة إرادتنا في تحقيق الإنجازات.

وأضاف صبحي قائلًا: "إن تواجد أكثر من 900 رياضي من 33 دولة في هذه البطولة يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لمصر كدولة آمنة ومتميزة بقدرتها على التنافس الرياضي".

وشدد على التزام وزارة الشباب والرياضة الدائم والمتواصل بدعم كافة الفعاليات الرياضية على المستويين المحلي والدولي وكذا الأبطال الرياضيين، والتي تأتي بالتنسيق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، التي تسعى دائما لدعم الشباب المصري وتعزيز مكانة مصر العالمية في مختلف المجالات.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الكبير، خاصة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على تعاونهم الدائم والمستمر لتقديم نموذج مشرف للتنظيم الرياضي الذي يليق باسم مصر ومكانتها.

فيما تقدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن مدن القناة ارتوت بدماء الآباء والأجداد وهو ما يجعلنا نحترم ونقدس تلك الأرض، لأن هؤلاء من أعادوا لمصر وللمواطن المصري أرضهم، بعد العديد من التضحيات التي قاموا بها، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها من أجل الشباب المصري في العديد من النواحي الشبابية والرياضية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره باستضافة البطولة بعد أن أصبحت محط أنظار الجميع، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد سباقة في دعم واستضافة البطولات الدولية وأصبحت من أنجح المحافظات في ذلك.

واختتم محافظ بورسعيد حديثه مشددًا على أن المحافظة قدمت وسوف تقدم كل الدعم اللازم لخروج البطولة في أفضل صورة تليق باسم مصر، ومدينة بورسعيد الباسلة، ومتمنيًا لجميع اللاعبين التوفيق خلال منافسات البطولة، ومرحبا بهم على أرض مصر.

من جانبه وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للدعم الذي يقدمه للشباب والرياضة، مؤكدًا ان هذا الدعم المتواصل جعل الجميع يعمل على قدم وساق وبالتناغم سويا لتقديم أفضل نموذج للعالم أجمع على كيفية استضافة مصر لمختلف البطولات.

وقال الدكتور إسماعيل: "تحل علينا هذه الأيام ذكرى السادس من أكتوبر، وما تزرعه في نفوسنا من مفهوم الوطن وتلاحم الجيش والشعب، وسعداء بأن يستضيف مقر الأكاديمية ببورفؤاد بطولة العالم لليزر رن الباراليمبي، وبطولة العالم للبياثل والترياثل بحضور 900 لاعب من قارات العالم في هذا التوقيت وبهذا المكان المرتبط بالمدينة الباسلة"، مختتمًا حديثه بالترحيب بالحضور، ومتمنيًا التوفيق لكل المشاركين في البطولة.

وأعرب المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري في كلمته عن شكره لوزارة الشباب، قائلًا "نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على وجوده معنا اليوم وهو الأمر المعتاد منه في دعمه الكامل لرياضة الخماسي الحديث وجميع الاتحادات الرياضية، واتوجه بالشكر للواء أ.ح/ محب حبشي، محافظ بورسعيد على استضافته للحدث والمجهود والدعم في تسهيل الإجراءات والتجهيزات للبطولة".

وأضاف، "اتحاد الخماسي الحديث المصري يصنف حاليًا الاتحاد الأفضل عالميًا سواء على مستوى النتائج أو التنظيم وهو الأمر الذي نسعى للاستمرار فيه بكامل دعم الدولة المصرية وجميع الهيئات المشاركة معنا وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 900 لاعبًا ولاعبةً يمثلون 33 دولة، وهم: "البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، چورچيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تايلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".