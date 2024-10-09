صحة الدقهلية: "الطب العلاجي" يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى بلقاس

وجه الدكتور تامر مدكو ر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريق الطب العلاجي بتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى بلقاس العام.

جاء ذلك بإشراف مباشر من الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وفى إطار حرص صحة الدقهلية على جودة، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

فيما تفقد الفريق برئاسة الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدراة الرعاية الحرجة والدكتور أسامة عباس عضو إدارة المسشتفيات لاستقبال لمراجعة حالات الطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة.

واستكمل الزيارة بمراجعة الصيدلية، وتوافر الأدوية وصلاحيتها، وتذاكر الصرف للأدوية المقررة، والتسجيل السليم لتلك الأدوية.

واستمرت الجولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفي، حيث تم تفقد قسم الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، الحضانات والعناية المركزة.

واختتم الفريق زيارته بالتأكد من تلافى السلبيات التى جرى رصدها بالمرور السابق، مشددا على استمرار جهود الارتقاء بالمستشفى.

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