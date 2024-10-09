"إسعاف البحر الأحمر" ينظم ندوة تعريفية عن الإسعافات الأولية ضمن مبادرة "بداية"

في إطار جهود هيئة الإسعاف، لتعزيز الوعي الصحي وتطوير المهارات الأساسية، نظم مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، ندوة تعريفية عن الإسعافات الأولية، بمركز السيطرة بالديون العام، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تناولت الندوة أهمية الإسعافات الأولية ودورها الحيوي في إنقاذ الأرواح خلال الحالات الطارئة ، وكيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والإغماء، بالإضافة إلى تقديم تدريب عملي على تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي.

ومن جانبه أكد الدكتور شادي باسم مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أن التدريب على الإسعافات الأولية يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا لمواجهة الطوارئ، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لرفع مستوى الوعي وتعليم المهارات الأساسية التي يمكن أن تُحدث فرقًا في حالات الطوارئ.