محافظ المنوفية يتفقد مستشفي شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الخدمات الطبية

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة بمراكز ومدن شبين الكوم ومنوف وسرس الليان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز .

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مستشفي شبين الكوم التعليمي، وذلك للاطمئنان علي جودة الخدمات المقدمة للمرضي، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور فيصل جودة مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ وعناية الباطنة والعيادات الخارجية وأسنان الأطفال والتقويم والملاحظة، واستمع الي شرح تفصيلي عن آلية سير العمل بالمستشفي وحجم المترددين خلال اليوم، كما أجري حواراً مع عدد من المرضي للاطمئنان علي حالتهم الصحية والتأكد من مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق.

وخلال تفقده لاحظ محافظ المنوفية وجود تكدس من قبل المواطنين على العيادات الخارجية وعلي الفور وجه مدير المستشفي بزيادة عدد العيادات وتنظيم استقبال المرضي لتقديم خدمة صحية مميزة والتخفيف عن كاهلهم ، وكذا أرشفة سجلات وملفات المرضي .

وانطلاقا من حرص محافظ المنوفية على إحداث طفرة تعليمية كبرى بالمحافظة وتحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بنطاق حي شرق شبين الكوم، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، الاستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إلي أن تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للمدرسة المصرية اليابانية الجديدة والمقامة علي مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 61 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة، كما جاري تنفيذ الخرسانة المسلحة لمدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمقامة علي مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي ، ووجه المحافظ بضرورة تسريع معدلات الأداء وإزالة أية معوقات من شأنها تعطيل المشروع تمهيداً لدخولهم الخدمة العام الدراسي الجديد.

كما وجه المحافظ القائمين علي الأعمال المنفذة بضرورة رفع نواتج الحفر أول بأول، مؤكدا حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال تغطية مصرف " المصيلحة - الراهب - ميت خاقان " لخلق محور مرورى جديد يخدم أهالى المنوفية ويساهم في تخفيف الاختناقات المرورية ، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز ، موجهاً بتسريع وتيرة العمل والإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية تمهيداً لدخوله الخدمة وإحداث سيولة مرورية ، لافتاً أن المحور سيعد نقلة حضارية وتنموية على أرض المحافظة، مشيداً بالدور الرائد للمشاركة المجتمعية مع الدولة بما يحقق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وتابع محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق على مساحة (795م2)، حيث إطلع المحافظ علي نموذج هندسي " ماكيت " للوجهة الخارجية للمبني ، موجهاً بتوفير مقاعد للمواطنين وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز لدخولها الخدمة قريباً كصرحاً تنويرياً وثقافياً جديد لأبناء المنوفية ، يأتي هذا في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة كونه مشروع هام وحيوي ، مؤكداً حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد المركز التكنولوجي ووحدة الإسعاف وممشي سرس الليان، وكذا المركز التكنولوجي ومدرسة جزي الإبتدائية المشتركة و معهد أورام منوف.

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