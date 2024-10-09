شبورة كثيفة وحار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

كما يشهد غدا الخميس ، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القـناة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 22 درجة.