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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالشافى يواصل التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

محمد عبدالشافى
محمد عبدالشافى
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واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.
وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تجت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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