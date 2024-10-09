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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئولون أمريكيون: إسرائيل رفضت حتى الآن الإفصاح عن تفاصيل خططها للرد على إيران

بايدن
بايدن
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 قال مسئولون أمريكيون اليوم /الأربعاء/ إن "إسرائيل رفضت حتى الآن الكشف لإدارة الرئيس جو بايدن عن تفاصيل خططها للرد على إيران".

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية عن المسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية تشعر بالإحباط إزاء السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة وفي لبنان، وأنها تحاول منع المزيد من التصعيد في المنطقة.

ومن المتوقع أن يجري بايدن اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطط إسرائيل لضرب إيران.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن رفضه دعم أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، داعيًا إسرائيل إلى التصرف بـ"شكل متوازن" في ردها على الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران.

وتأتي هذه الدعوات الأمريكية في ظل توعد نتنياهو بأن إيران ستدفع ثمنا باهظا بعد إطلاقها أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل.
 

إيران بايدن غزة لبنان