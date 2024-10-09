ما نراه يقتلني كل لحظة.. ممثلة الأمم المتحدة للمرأة: الفظائع المرتكبة ضد نساء غزة لا يمكن تحملها

قالت ماريز جيموند، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، إن قصص كثيرة لدى النساء الفلسطينيات تحمل المعاناة، و الفظائع التي تواجهها نساء غزة لا يمكن تحملها، مشيرة إلى أنها لا يمكنها أن تنسى ما رأته في غزة فهو أمر مرير لا يمكن تخيله فالناس هناك يعانون من وضع صعب على مدار 12 شهرا.

وأضافت خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما نراه هناك يقتلني كل لحظة فقد رأيت أناسا يعيشون في وضع صعب للغاية، وهو تحد كبير للجميع، فهم يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية ويعيشون وسط دمار شديد.

وتابعت أن من قابلتهم من النساء في يونيو داخل غزة يحملن الكثير من الألم والمعاناة، فقد عشن وضعا صعبا وحرجا وقريبون للغاية من المجاعة.