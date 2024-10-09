"صحة البحر الأحمر": مبادرة بداية توفر دعما صحيا وتعليميا للسيدات

في إطار فعاليات مبادرة “بداية”، قام الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالمرور علي وحدة الميناء بالغردقة رافقه دكتورة رشا عادل وكيل المديرية ودكتورة ايناس الضبع نائب مدير إدارة الغردقه الصحية ودكتورة مروي حمدي مدير إدارة تنظيم الاسرة ودكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومس هناء محمد مفتشة تمريض رعاية أساسية.



وتم خلال المرور الاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة.

وتفقد وكيل الوزارة، الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان والصيدلة، كما تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاعا عريضا من المواطنين.

كما زار وكيل الوزارة نادي المرأة، ضمن فعاليات مبادرة" بداية " والذي نظمته دكتورة مروي حمدي عضو المجلس القومي للمرأة ويقام المعرض ربع سنوي داخل نوادي المرأه لتمكين المرأه اقتصاديا ومساعده المرأه المعيله للتسويق لمنتجاتها المصنعه بالمنزل سواء مشغولات يدويه حلي عطور منزليه ملايات وخلافه.

وأكد وكيل الوزارة ان مبادرة «بداية» توفر دعماً صحيا وتعليميا للسيدات حيث تعزز التقدم الاجتماعي وخلق فرص عمل جديدة.

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