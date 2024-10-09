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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادا للسوبر المصرى.. "الونش" يشارك فى الفقرة الفنية للزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الفقرة الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في إطار تجهيزه تدريجياً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية مع التركيز على تطبيق بعض الجمل الخططية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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