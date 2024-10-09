محافظ البحيرة تناقش خطة تطوير منظومة النظافة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عددًا من مديري ومسئولي الشركات الخاصة المتعاملة مع منظومة النظافة، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد وحسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة بالخدمات البيئية الحديثة، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

ويهدف اللقاء إلى بحث ومناقشة ألية تطوير وتحسين منظومة النظافة على أرض المحافظة، وكذا بحث تطوير خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية وتطوير منظومة الجمع السكنى من المنازل والمحلات التجارية مباشرة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تولى اهتماما كبيرا لدعم وتطوير منظومة النظافة في المدن والمراكز المختلفة بالمحافظة من خلال تحسين نظافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المقالب الوسيطة ومصانع تدوير المخلفات.

كما أشارت، إلى أن المحافظة تمتلك أكثر من 1100 معدة حديثة ومتقدمة تُستخدم ضمن منظومة النظافة، كما تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الشوارع والميادين العامة، وعدد السكان، وحجم المخلفات اليومية.

ويهدف هذا الجهد إلى تحسين إدارة المنظومة والاستغلال الأمثل لموارد المحافظة بما يحقق بيئة نظيفة خالية من الملوثات.