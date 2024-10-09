"محمية وادى الجمال".. تجمع بين هدوء الطبيعة وسحر التخييم

تقع محمية وادى الجمال فى النطاق الجغرافى لمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر ، وهى تجمع بين هدوء الطبيعة وسحر التخييم تحت النجوم تتميز المحمية بالطبيعة الصخرية في الجزء الغربي منها ، في حين تصبح ذات طبيعة رملية مع اقترابها من الساحل والذي يتمتع بشواطئ طويلة مناسبة للسباحة وأيضا أجمل تجربة غوص وسنوركلينج فى اجمل شواطئ مصر شاطئ حنكوراب والقلعان .

محمية وادى الجمال قطعة من الفردوس على ساحل البحر الأحمر تحوى تنوع إحيائي.. وطيور مهاجرة.. وشواطئ صافية .

تتجسد فيها الطبيعة الخلابة ،ويتواجد فيها أنواع نادرة من الأشجار والنخيل وبحيرات تمتزج فيها المياه المالحة بالعزبة لتسحر الأنظار بجمالها .

ويوجد فيها فجوات حفرتها السلاحف البحرية بالرمال تاركة البيض فيها. وتضم مساحات شاسعة من النباتات النادرة مثل أشجار المانجروف التي تنمو في مياه البحر وخصوصية أشجار المانجروف هي أنها تقوم بتصفية مياه البحر ثم طرد الملح من خلال أوراقها كما أنها مهمة جدًا كمناطق ملائمة كحاضانات للعديد من أنواع الأسماك، ولأنواع عديدة من الطيور ، فضلاً عن توفير الاستقرار الميكانيكي للتربة وبالتالي حماية الساحل من التآكل البحري

وتبني فيها الطيور المهاجرة عششها، ونباتات أخرى تبلغ أطوالها من 5 إلي 9 أمتار

المحمية أنشأت فى الاساس للحفاظ على التنوع البيولوجي وأُعلنت محمية عام 2003م .

وتتميز المحمية أيضاً بوجود تكوينات جيولوجية مليئة بالمعادن النفيسة مثل الزمرد وأحجار الزينة والفلسبار والرصاص والمنجنيز. وبها أيضاً آثار أبراج حربية قديمة وقلاع أثرية ومواقع للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت والزمرد بشكل مكثف بالقرب من منطقة وادي سكيت حيث يوجد حجر الزمرد .

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