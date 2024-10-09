ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يقرر تخفيف الحمل البدني للاعبين على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم صباح اليوم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.
يأتي ذلك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة ودية غداً أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت، وخوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل التجربة الودية.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

جوميز الزمالك مران الزمالك تدريبات الزمالك تخفيف الحمل البدنى