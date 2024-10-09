جوميز يقرر تخفيف الحمل البدني للاعبين على هامش مران الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم صباح اليوم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.

يأتي ذلك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة ودية غداً أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت، وخوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل التجربة الودية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.