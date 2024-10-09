كلية البنات الأزهرية بالفيوم تحتفل بقدوم الفرقة الأولى وتكريم أعضاء هيئة التدريس

استقبلت كلية البنات الأزهرية بالفيوم طالبات الكلية والفرقة الأولى وسط احتفال بهيج بالتزامن مع إحتفالات السادس من أكتوبر المجيد متمنييم لجميع الشعب احتفالا وابتهاجا بالانتصارات .

و قامت الدكتورة هيام أحمد علي وكيل لكلية لشؤون التعليم، بتفعيل يوم النجاح والتكريم، والذي يعتبر بداية جديدة للطالبات، وتفاعلت إدارة الكلية معهن بشكل إيجابي وبناء، حيث قدمت لهن المعلومات الضرورية والتوجيهات اللازمة حول البرامج الدراسية والمقررات الأكاديمية المتاحة لهن .

وكرمت وكيل الكلية الطالبات الأوليات من جميع الشعب العام الماضي، وأيضا كرمت أعضاء هيئة التدريس، والهيكل الإداري بالكلية.

من جانبهن عبرت الطالبات عن سعادتهن وامتنانهن لاستقبالهن الحار من قبل إدارة الكلية، مما زاد من رغبتهن في بذل المزيد من الجهد والتفاني في دراستهن وتحقيق النجاح والتميز، والذي يعزز من روح الانتماء والتفاني في العمل الأكاديمي، ويعزز العلاقة الإيجابية بين الطالبات وإدارة الكلية، مما يسهم في بناء جسور التواصل الفعال والبناء بينهم.

وفي نهاية اللقاء، دعت إدارة الكلية لطالبات الفرقة الأولى ولكل طالبات الكلية بالنجاح والتفوق في مسيرتهن الدراسية والمهنية، وأن يكن دائما عند حسن ظن إدارة الكلية وأولياء أمورهن ومجتمعهن الجامعي ومصرنا الحبيبة.

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