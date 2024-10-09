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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادا للسوبر المصرى.. جهاز الزمالك يعقد جلسه مع محمد حمدي

محمد حمدى
محمد حمدى
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، في حضور أحمد مجدي المدرب المساعد.
وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمهام مركزه، وطالبه بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأنه سيكون له دور مع الفريق في المباريات المقبلة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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