جامعة كفر الشيخ تعلن قائمة الفائزين في بطولة مهرجان النصر الرياضي

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بطولة مهرجان النصر الرياضي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة ومهرجان استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2024/2025 بملاعب كلية التربية الرياضية، في ألعاب (خماسي قدم بنين، رباعيات الكره الطائره بنين وبنات، وثلاثيات كره السله بنين وبنات، ودارتس بنين وبنات، وتنس الطاوله بنين وبنات) لكليات الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة خاصة في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعة، منوهًا على حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلبة لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، لاستكمال بناء وعي طلبة الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب الطلبة وتحقيق التواصل والإندماج بين شباب الجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.

وجاءت نتائج الكليات الفائزة في مختلف الألعاب التي أقيمت كالتالي: في لعبة كرة القدم الخماسي فاز بالمركز الأول كلية الطب البيطري والمركز الثاني كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية الألسن، وفي لعبة رباعيات الكرة الطائرة بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثاني كلية الزراعة والمركز الثالث كلية التمريض، وفي لعبة رباعيات الكرة الطائرة بنات فاز بالمركز الأول كلية العلوم والمركز الثاني كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية الزراعة.

وفي لعبة ثلاثيات كرة السلة بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثاني كلية الهندسة والمركز الثالث كلية الحقوق، وفي لعبة ثلاثيات كرة السلة بنات فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثاني كلية الاداب والمركز الثالث كلية التربية النوعية، وفي لعبة التنس طاولة بنين فاز بالمركز الأول كلية الزراعة والمركز الثاني كلية الحقوق والمركز الثالث كلية التمريض.

وفي لعبة التنس طاولة بنات فاز بالمركز الأول كلية الذكاء الاصطناعي والمركز الثاني كلية الزراعة والمركز الثالث كلية التربية النوعية، وفي لعبة الدارتس بنين فاز بالمركز الأول كلية حاسبات ومعلومات والمركز الثاني كلية الحقوق والمركز الثالث كلية الذكاء الاصطناعي، وفي لعبة الدارتس بنات فاز بالمركز الأول كلية التربية النوعية والمركز الثاني كلية الزراعة والمركز الثالث كلية الذكاء الاصطناعي.