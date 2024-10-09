وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة عزبة البرج

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأربعاء، عدة مدارس بادارة عزبة البرج التعليمية التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدارس بنات الشاطئ الإبتدائية المشتركة وأحمد عرابي الابتدائية المشتركة والفنار الابتدائية المشتركة ورأس البر الابتدائية المشتركة وعزبة البرج الإعدادية بنات وعزبة البرج الإعدادية بنين والجربي الإعدادية الثانوية بنات ورأس البر الثانوية للصناعات البحرية تأسيس عسكري.

وخلال الجولة بالمدارس اطمأن وكيل الوزارة على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معرباً عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها: "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية وقام بإختبار العديد من التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للاطمئنان على مستوى التلاميذ حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.