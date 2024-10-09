محافظ القليوبية يقرر فتح دار مناسبات بقرية سرياقوس في الخانكة

التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، عدد من المواطنين من أبناء مركز ومدينة شبين القناطر والخانكة والخصوص، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته الأسبوعية لحل مشاكل المواطنين.

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من المواطنين بمركز شبين القناطر والخانكة لديهم أبناء من ذوى الهمم مراعاة لظروفهما الصحية ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

كما وجه المحافظ بسرعة فتح دار مناسبات بقرية سيرقاوس بالخانكة لخدمة أبناء القرية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوى الهمم يحتاجون إلى فرص عمل، وعلى الفور جرى التنسيق مع مديرية العمل لتوفير 4 فرص عمل لهم بالقطاع.

كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة وعربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية كما تم توفير فرصة عمل.

ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).