ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمشروع "صحتهم مستقبلهم" بالفيوم

اختتمت فعاليات البرنامج التدريب “صحتهم مستقبلهم” على مستوى الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومياه الفيوم، وبدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، حيث تم تدريب 200 منسق في عدد 100 مدرسة على مستوى المحافظة من المدارس الابتدائية التى تم انضمامها حديثا إلى مشروع صحتهم مستقبلهم ، على مستوى جميع الإدارات التعليمية ( 10 مدارس بشرق الفيوم - 10 مدارس بغرب الفيوم - 15 مدرسة بطامية - 15 مدرسة بيوسف الصديق - 20 مدرسة بأبشواي - 20 مدرسة بسنورس- 10 مدارس بإطسا ).

ومشروع صحتهم مستقبلهم ، جاء بناء على بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم منذ 2018م.

جدير بالذكر، تم تنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى عدد 150 مدرسة خلال الفترة من 2018 وحتى 2023م

وتدور محاور البرنامج التدريبي بالمشروع حول تنفيذ أنشطة المشروع من خلال مهارات بناء ونشر الوعي لتلاميذ المدارس الابتدائية، من خلال إكساب المشاركين مهارات تصميم رسائل توعية فى مجال السلوكيات ، من خلال 6 محاور رئيسية، أو رسائل أساسية وهي :

الرسالة الأولى : ترشيد استهلاك المياه.

الرسالة الثانية : التغذية السليمة.

الرسالة الثالثة : النظافة العامة.

الرسالة الرابعة : النظافة الشخصية (غسيل الأسنان).

الرسالة الخامسة : الاستخدام الأمن للصرف الصحي.

الرسالة السادسة : التغيرات المناخية.

ومشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياه والصحة والتغذية السليمة، من خلال التدريب على كيفية نشر سلوكيات بيئية وصحية ايجابية بطريقة إبتكارية وإبداعية بسيطة، من خلال التدريب على الموضوعات التالية (مهارات التواصل الفعال - مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب - مراحل تنقية المياه - مهارات العرض والإقناع - العناية بالأسنان - التقويم الفعال لغسيل الأسنان - مفهوم ومبادئ الصحة العامة - الهرم الغذائي - التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التدريبية وورش العمل المتنوعة فى الرسائل التعليمية والسلوكية الستة للبرنامج التدريبي المتميز).

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج التدريبي صحتهم مستقبلهم بمنظمة اليونسيف، والمياه، ورسالة شكر لمسئولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الدكتور ريمون شكري مسئول منظمة اليونيسيف بالفيوم، ومحمد جمعة والدكتورة سارة عاشور مسئولي البرنامج التدريبي بمياه الشرب، وفريق العمل بالمياه.

ورسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ريحاب عريق وكيل المديرية، وهشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية، والدكتورة كريمة أبو المجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وفريق العمل من المدربين بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعناية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس محمد عبدالجليل مدير عام شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

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