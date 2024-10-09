اضطراب بيكا.. ماهي متلازمة تناول أشياء غريبة؟

اضطراب بيكا هو حالة نفسية تتميز برغبة قوية في تناول مواد غير غذائية أو غير صالحة للأكل، مثل الطين، الطباشير، الورق، الأوساخ، الشعر، الزجاج، وغيرها، ويعتبر هذا الاضطراب شائعًا بين الأطفال، ,النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية، والفئات الأكثر عرضة لاضطراب بيكا الأطفال من أعمار بين 2 و3 سنوات، النساء الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية والنقص في بعض العناصر الغذائية، الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو اضطرابات نفسية مثل القلق، الاكتئاب، واضطرابات الأكل.

-أسباب اضطراب بيكا:

1. نقص التغذية: نقص بعض العناصر الغذائية الهامة مثل الحديد أو الزنك قد يدفع الجسم للشعور برغبة في تناول مواد غير غذائية لتعويض هذا النقص.

2. الحمل: النساء الحوامل قد يصبن برغبة في تناول مواد غريبة نتيجة التغيرات الهرمونية أو بسبب نقص في بعض العناصر الغذائية.

3. الإعاقات الذهنية: الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو تأخر في النمو العقلي يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب بيكا.

4. الاضطرابات النفسية: اضطرابات مثل الاكتئاب أو القلق قد تساهم في ظهور هذا الاضطراب.

5. العادات الثقافية أو الدينية: في بعض الثقافات، تُعتبر ممارسات تناول مواد غير غذائية جزءًا من التقاليد أو الطقوس.

-أعراض اضطراب بيكا:

1. الرغبة المستمرة في تناول مواد غير غذائية: تستمر هذه الرغبة لمدة لا تقل عن شهر.

2. تناول مواد ضارة أو سامة: يمكن أن يشكل ذلك خطرًا صحيًا، مثل تناول الطلاء الذي يحتوي على الرصاص.

3. مشكلات هضمية: مثل الغثيان، التقيؤ، الإمساك، أو انسداد الأمعاء نتيجة تناول مواد غير قابلة للهضم.

4. مشكلات في الأسنان: قد تنجم عن مضغ مواد صلبة أو حادة.

5. نقص التغذية: نتيجة عدم تناول الغذاء الكافي أو تناول مواد تعيق امتصاص العناصر الغذائية الهامة.

-هل يعتبر اضطراب بيكا خطرًا؟

اضطراب بيكا يمكن أن يكون خطرًا جدًا حيث أن تناول مواد غير غذائية قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل:

1. التسمم: بعض المواد قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل الرصاص.

2. انسداد الأمعاء: بعض المواد يمكن أن تتراكم في الأمعاء وتسبب انسدادًا.

3. العدوى: تناول مواد ملوثة قد يؤدي إلى التهابات بكتيرية أو طفيلية.

4. مشكلات صحية أخرى: مثل نقص التغذية أو المضاعفات الصحية التي تنتج عن تناول مواد غير غذائية.

كيفية مواجهة اضطراب بيكا

1. التقييم الطبي: يتطلب العلاج إجراء فحوصات طبية شاملة لتحديد النقص الغذائي أو المشكلات الصحية الأخرى التي تحتاج إلى علاج.

2. العلاج السلوكي: يعتمد على تعديل السلوكيات المرتبطة بتناول المواد غير الغذائية من خلال تقنيات العلاج السلوكي المعرفي.

3. العلاج الغذائي: في حال وجود نقص غذائي، يمكن أن تكون المكملات الغذائية جزءًا من العلاج.

4. الرعاية النفسية: إذا كان اضطراب بيكا مرتبطًا بمشكلات نفسية أخرى، قد يكون العلاج النفسي ضروريًا.

-علاج اضطراب بيكا:

1. العلاج الطبي: لتحديد ومعالجة أي مشكلات صحية أو نقص في العناصر الغذائية.

2. العلاج السلوكي: لتعديل السلوكيات غير الصحية من خلال تقنيات العلاج السلوكي المعرفي، حيث يتم تدريب المريض على تجنب تناول المواد غير الغذائية.

3. العلاج الغذائي: تصحيح أي نقص غذائي مثل نقص الحديد أو الزنك باستخدام المكملات الغذائية.

4. العلاج النفسي: دعم المصابين باضطرابات نفسية أخرى، مثل الاكتئاب أو القلق، من خلال العلاج النفسي.

5. المتابعة المستمرة: لضمان تحسن الحالة ومنع حدوث مضاعفات صحية في المستقبل.

6.أهمية التدخل المبكر فكلما تم التدخل في وقت مبكر لعلاج اضطراب بيكا، كانت النتائج أفضل وأكثر فعالية في منع المضاعفات الصحية، ويمكن للعلاج المتكامل أن يحسن من جودة الحياة لدى المصابين، ويعيدهم إلى سلوكيات غذائية طبيعية وصحية.

-اضطراب بيكا عند الأطفال:

اضطراب بيكا بين الأطفال هو اضطراب غذائي حيث يتناول الأطفال مواد غير غذائية بشكل متكرر، مما قد يسبب لهم مشكلات صحية. يعود اسم هذا الاضطراب إلى الطائر المعروف باسم العقعق الأوراسي، والذي يشتهر بتناول الأشياء الغريبة.

-المواد التي يتناولها المصابون باضطراب بيكا:

1. الرماد.

2. الطباشير.

3. الطين أو التراب.

4. الفحم.

5. بودرة الأطفال.

6. بقايا القهوة.

7. البراز.

8. الجليد.

9. قشور البيض.

10. نشا الغسيل.

11. رقائق الطلاء المتساقطة من الجدار.

12. الورق.

13. الحصى.

14. طعام الحيوانات الأليفة.

15. الصابون.

16. الصوف أو القماش.