أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 247 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.
أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط 197 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف - تصرف وتجميع – عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود سجلات – عدم وجود ميزان ) و50 في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد – صلاحية منتهية ––عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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ضبط 247 مخالفة تموينية بالمنيا
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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 247 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.
أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 247 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.