بعد لقاء نواب بورسعيد.. إعادة دراسة الاستفادة من مبنى القبة وأرض المتحف القومي

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

واستجاب رئيس هيئة قناة السويس لمطلب نواب بورسعيد باستغلال الموقع الفريد لمبنى القبة التاريخي بالشكل الأمثل بما يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لهذه الأيقونة المعمارية الفريدة، وقرر إعادة إعداد دراسة تفصيلية متأنية للإستفادة من مبني القبة بالشكل الذي يليق بتاريخ المحافظة الباسلة مع الحفاظ الكامل على الهوية البصرية والمعمارية الفريدة لهذا المبنى العريق.

كما أكد استمرار الدور المجتمعي لأهالي محافظة بورسعيد ، حيث صدق ووافق على عدد من المشروعات والخدمات المجتمعية وهي: ترميم وتطوير فنار بورسعيد الأثري - أول مبنى خرساني على مستوي العالم، وإنشاء ميناء يخوت عالمي، وتخصيص قطعة أرض لانشاء مدرسة جديدة بمدينة بورفؤاد خلال الفترة المقبلة، واستمرار دعم الأندية الرياضية بالمحافظة.

كما وافق على استكمال كورنيش قناة الاتصال بنطاق حي الضواحي، وتطوير حديقة المنتزه الواقعة بنطاق مدينة بورفؤاد، وإعادة دراسة المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة التي تم بنائها خلال الـ 20 عام الماضية وأسباب توقفها، ودراسة موقف صندوق إسكان أصحاب المعاشات، وتطوير المعاهد الفنية لهيئة قناة السويس، ودراسة موقف العاملين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة، وفرش لمسجد السلام بنطاق حي الشرق.

ومن جانبهم، تقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بالشكر للفريق أسامة ربيع، على استجابته لرغبة جموع أبناء بورسعيد، وعلى كل ما تقوم به الهيئة من خدمة مجتمعية في المحافظة.