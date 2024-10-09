جامعة قناة السويس تقدم ندوة حول "أثر الزرع والغرس على التنمية المستدامة"

نظمت جامعة قناة السويس ندوة بعنوان "أثر الزرع والغرس على التنمية المستدامة" لطلاب مدرسة الشهيد محمد حسنين الثانوية بنات، وذلك ضمن إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وتمت خلالها زراعة شتلات زينة في المدرسة، تأكيدًا على أهمية المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

وشدد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على الدور المحوري الذي تلعبه الندوات التوعوية في تعزيز وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.

كما أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية مبادرة 100 مليون شجرة في تعزيز الغطاء النباتي وتشجيع زراعة الأشجار المثمرة والزينة.

وتحت إشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام الدكتور محمد صالح محمد، أستاذ مساعد الفاكهة بقسم البساتين، محاضرة تناولت تأثير الزرع والغرس على التنمية المستدامة، وتطرقت إلى موضوعات متعددة منها التغيرات المناخية وأسبابها، والحلول المقترحة للتخفيف من آثارها، وأهمية الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار لتعزيز الطابع الجمالي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

الندوة جاءت بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وإدارة المشاركة المجتمعية.

ونظمتها إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، وحسام الدين مصطفى، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة المدرسة.

كما شاركت طالبات المدرسة في زراعة شتلات الزيتون ونباتات الزينة في محيط المدرسة. وتم اقتراح أن تتولى كل مجموعة من الطالبات العناية بنباتاتها (من ري، تسميد، وتقليم)، على أن يتم وضع لوحة بجوار كل نبات تحمل اسم الطالبات، وفي نهاية العام يتم تكريم أفضل مجموعة للعناية بالنباتات.

واختتم اللقاء بالوعد بتنظيم لقاءات أخرى لتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب.