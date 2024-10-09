بعد دهسه طفلا.. التحفظ على لودر وقائده في كرداسة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على لودر وقائده عقب وفاة طفل في حادث تصادم بمنطقة كرداسة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 12 سنة، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير المتوفي بدراجته اصطدم ب لودر قيادة عامل مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق واللودر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.