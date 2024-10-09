ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة (MILTIADES II) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 25 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 29315 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31670 طنا تشمل: 4921 طن رمل و1570 طن كسر زجاج و3045 طن أسمنت معبأ و1229 طن كلينكر و19545 طن يوريا و1360 طن بضائع عامة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55212 طنا تشمل: 9704 طن حديد و1768 طن خردة و23952 طن قمح و350 طن سكر و560 طن فول صب و600 طن زيت طعام و18278 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1139 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 584 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3906 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123064 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176901 طن.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4135 حركة.

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).